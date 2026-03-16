Завод в Воронежской области возобновил работу после ночного налёта дронов ВСУ
Производство на промышленном предприятии на юге Воронежской области возобновило работу после ночной атаки ВСУ. Как сообщил губернатор Александр Гусев, сбитые дроны упали на территорию завода и повредили несколько строений.
Инцидент произошёл 16 марта, когда под удар попали два района области. Силами противовоздушной обороны были уничтожены шесть беспилотников, и благодаря этому удалось избежать человеческих жертв.
«На юге региона при падении сбитых и подавленных БПЛА повреждения получили строения промышленного предприятия. Частично производственный процесс на нём в целях безопасности приостанавливался, но уже возобновлён», — написал глава области.
Вчера вечером губернатор Александр Гусев объявил об угрозе с воздуха, поскольку Украина вновь попыталась атаковать Воронежскую область беспилотниками. В Нововоронеже были задействованы системы оповещения населения. За ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 145 беспилотников самолётного типа над регионами России. Больше всего целей сбито над Московским регионом — 53 дронов.
