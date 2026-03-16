16 марта, 10:01

Завод в Воронежской области возобновил работу после ночного налёта дронов ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Производство на промышленном предприятии на юге Воронежской области возобновило работу после ночной атаки ВСУ. Как сообщил губернатор Александр Гусев, сбитые дроны упали на территорию завода и повредили несколько строений.

Инцидент произошёл 16 марта, когда под удар попали два района области. Силами противовоздушной обороны были уничтожены шесть беспилотников, и благодаря этому удалось избежать человеческих жертв.

«На юге региона при падении сбитых и подавленных БПЛА повреждения получили строения промышленного предприятия. Частично производственный процесс на нём в целях безопасности приостанавливался, но уже возобновлён», — написал глава области.

Вчера вечером губернатор Александр Гусев объявил об угрозе с воздуха, поскольку Украина вновь попыталась атаковать Воронежскую область беспилотниками. В Нововоронеже были задействованы системы оповещения населения. За ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 145 беспилотников самолётного типа над регионами России. Больше всего целей сбито над Московским регионом — 53 дронов.

