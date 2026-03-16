16 марта, 10:09

В Кремле не стали комментировать слухи о прибытии лидера Ирана на лечение в Москву

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал подтверждать или опровергать информацию о том, что новый верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи прибыл на лечение в Москву. Об этом он заявил на брифинге.

«Мы никак подобные сообщения не комментируем», — ответил спикер Кремля на вопрос журналистов, правдивы ли данные кувейтской газеты «Аль-Джарида» о прибытии иранского лидера в Москву для лечения.

Израиль объявил об уничтожении самолёта, которым пользовался Хаменеи
Напомним, Моджтаба Хаменеи стал новым верховным лидером Ирана после того как его отец — Али Хаменеи — был убит 28 февраля в результате бомбардировок ЦАХАЛ. Президент США Дональд Трамп сомневается, что политик вообще жив — ведь он до сих пор не появлялся на публике. Тем не менее республиканец на всякий случай призвал аятоллу сдаться.

Как развивается конфликт на Ближнем Востоке — читайте в разделе Life.ru.

BannerImage
Александр Юнашев
