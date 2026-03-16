16 марта, 08:43

Израиль объявил об уничтожении самолёта, которым пользовался Хаменеи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Армия Израиля заявила, что в результате ночного удара по тегеранскому аэропорту Мехрабад был уничтожен самолёт, которым, по её версии, пользовался бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщили израильские военные 16 марта.

По версии ЦАХАЛ, этот борт использовали также высокопоставленные иранские чиновники и военные. В израильской армии утверждают, что самолёт применялся для внутренних и международных перелётов, а также для координации контактов с союзниками.

Трамп признал, что не готов объявить о победе в войне с Ираном
Удар пришёлся по аэропорту Мехрабад, который считается одним из ключевых авиаузлов Тегерана и совмещает гражданские и военные функции. Ранее Израиль уже сообщал об атаках по этому объекту, называя целями РЛС, системы ПВО и авиацию.

Таким образом, новая атака стала продолжением серии ударов по инфраструктуре Мехрабада. На этот раз в центре внимания оказался правительственный самолёт, который, как утверждает израильская сторона, был связан с высшим руководством Ирана.

Война Ирана и США: Трамп бомбит Харк, КСИР зачистит порты ОАЭ, у Израиля кончились ракеты, Россия на прибыли, а Украина стала целью, 15 марта
Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана утром 28 февраля. Под удар попали крупные города, в том числе Тегеран. В результате бомбардировок был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. После гибели Али Хаменеи новым верховным лидером Ирана был объявлен его сын Моджтаба.

Марина Фещенко
