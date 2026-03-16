Песков не стал комментировать заявления Зеленского о якобы поставках дронов РФ Ирану

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление Владимира Зеленского о том, что Москва якобы поставляет Тегерану беспилотники «Герань». Он посоветовал обращаться за разъяснениями к главе киевского режима, раз тот обладает подобной информацией.

«Вам нужно обращаться к руководителю киевского режима, спрашивая у него, откуда он взял такую информацию», — ответил представитель Кремля.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи признал: Тегеран получает от Москвы помощь по многим направлениям — как на политическом уровне, так и иными способами. Также Иран обратился к ряду дружественных стран, включая Россию, с просьбой оказать гуманитарную помощь.