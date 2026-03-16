«Указание хранить молчание»: В США поддержали версию о смерти Нетаньяху

США и Израиль пока раскрывают реальные сведения о здоровье и состоянии премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Журналистка и активистка Кэндис Оуэнс в соцсети Х отметила, что власти сознательно предпочитают хранить молчание и не делиться правдой.

«Происходит сокрытие информации о состоянии здоровья Биби Нетаньяху. Правительство Соединённых Штатов должно заняться этим вопросом напрямую, но существует указание хранить молчание. Что происходит? Разве они не лгали достаточно?» — написала она.

Оуэнс также поддержала версию предпринимателя Кима Дотком, который заподозрил, что последние публичные выступления Нетаньяху сгенерированы искусственным интеллектом. Сам политик якобы давно может быть мёртв после ответных ударов Ирана.

Ранее Ким Дотком обратил внимание на необычное молчание сына премьера Израиля: пять дней без постов после привычной ежедневной активности. Бизнесмен предположил, что возможная смерть премьера может повлиять на стратегию президента США Дональда Трампа, открыв ему путь к переговорам с Ираном, включая закрытие американских баз на Ближнем Востоке и сокращение влияния еврейских или сионистских представителей в администрации.