Звезда «Битвы за битвой» Тейяна Тейлор обвинила охрану «Оскара» в нападении

Актриса Тейяна Тейлор, сыгравшая в фильме «Битва за битвой», обвинила охранника церемонии «Оскар» в применении силы. Инцидент произошёл после вручения наград, пишет TMZ.

Тейлор вместе с соруководительницей Warner Bros Памелой Абди направилась к сцене в коридоре театра Dolby, чтобы сфотографироваться с коллегами по фильму Пола Томаса Андерсона. Однако охранник попытался не пустить её, а затем схватил за руку. Актриса возмутилась и закричала, указав, что к женщине применили насилие.

«Вы мужчина, поднимающий руку на женщину! Вы очень грубы!» — кричит она на кадрах, на что секьюрити требует извинений от самой Тейлор.

Ранее Life.ru писал, что для режиссёра Пола Томаса Андерсона нынешняя церемония стала особенно долгожданной. После 14 неудач он наконец взял два «Оскара» за режиссуру и сценарий «Битвы за битвой». А Шон Пенн получил за фильм третью статуэтку в карьере.