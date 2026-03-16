ОАЭ продлили частичное закрытие воздушного пространства до 23 марта

Объединённые Арабские Эмираты продлевают ограничения на полёты над своей территорией. Режим частичного закрытия воздушного пространства будет действовать как минимум до следующего понедельника.

«Воздушное пространство частично закрыто до 12:00 по всемирному времени (15:00 мск. — Прим. Life.ru) понедельника, 23 марта», — сказал собеседник ТАСС.

Для рейсов в местные аэропорты и обратно определено всего шесть коридоров — до контрольных пунктов на границе с Оманом и Саудовской Аравией. Экипажам предписано постоянно сверяться с актуальной информацией от диспетчеров.

Ранее власти Дубая сообщили об инциденте с беспилотником в районе международного аэропорта, в результате которого один из топливных резервуаров получил повреждения и вспыхнул пожар. Подразделения гражданской обороны оперативно прибыли к месту происшествия и начали работать над тушением огня и проверкой территории.