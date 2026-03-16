Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 марта, 11:08

ОАЭ продлили частичное закрытие воздушного пространства до 23 марта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Novikov Aleksey

Объединённые Арабские Эмираты продлевают ограничения на полёты над своей территорией. Режим частичного закрытия воздушного пространства будет действовать как минимум до следующего понедельника.

«Воздушное пространство частично закрыто до 12:00 по всемирному времени (15:00 мск. — Прим. Life.ru) понедельника, 23 марта», — сказал собеседник ТАСС.

Для рейсов в местные аэропорты и обратно определено всего шесть коридоров — до контрольных пунктов на границе с Оманом и Саудовской Аравией. Экипажам предписано постоянно сверяться с актуальной информацией от диспетчеров.

Иностранец погиб при падении ракеты на машину в ОАЭ

Ранее власти Дубая сообщили об инциденте с беспилотником в районе международного аэропорта, в результате которого один из топливных резервуаров получил повреждения и вспыхнул пожар. Подразделения гражданской обороны оперативно прибыли к месту происшествия и начали работать над тушением огня и проверкой территории.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • Иран
  • ОАЭ
  • Авиаперелеты
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar