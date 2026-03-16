DE: Прилетевший по Майдану «Ланцет» оснащён ИИ и атакует без связи с оператором

Российские войска впервые атаковали Украину беспилотниками «Ланцет» со встроенным искусственным интеллектом. Именно такой дрон упал на киевский Майдан и привёл к возгоранию, пишет издание Defense Express со ссылкой на источники.

Как утверждается, беспилотник имел абсолютно автономную навигацию, в том числе мог свободно искать цели и наносить удар даже без связи с оператором. Украинские военные, обследовавшие обломки аппарата, рассказали о цветных кругах на его корпусе. Точно такая же маркировка есть у российских дронов V2U, отличающихся подобной навигацией.

Кроме того, ИИ помогает дронам лететь одной «стаей», вместе держаться курса для нанесения более мощного удара. В статье подчёркивается, что атака на Киев как раз была «групповой» с применением сразу нескольких беспилотников, которые летели «роем».

Как сообщалось, в центре Киева наблюдается задымление на Майдане Незалежности после работы системы противовоздушной обороны. Мэр города Владимир Кличко уточнил, что это упали на площадь обломки беспилотного летательного аппарата.