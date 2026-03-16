«Евросоюзу хана»: Сможет ли Польша выйти из ЕС — политолог оценил перспективы

Заявления европейских лидеров о будущем Евросоюза отражают не столько их политическую волю, сколько панику на фоне надвигающегося финансового коллапса. Такую точку зрения в беседе с Life.ru высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя недавние высказывания премьер-министра Польши Дональда Туска.

По словам эксперта, риторика европейских политиков — это реакция на «недостаток денег и неопределённость», которая усугубляется грядущими кадровыми перестановками в руководстве Федеральной резервной системы (ФРС) США. Дробницкий отмечает, что уже летом может сложиться ситуация, когда рефинансирование долгов стран ЕС станет невозможным.

«Очевидно, что Евросоюз находится в глубоком кризисе, выхода из которого просто нет. Ему хана», — заявил политолог.

При этом он подчеркнул, что даже самые ярые евроскептики вроде премьер-министра Венгрии Виктора Орбана или словацкого лидера Роберта Фицо сейчас не готовы к резкому выходу из состава объединения. По мнению Дробницкого, отказ от евро для европейских стран равносилен «остановке сердца», поэтому Брюссель продолжит держаться за единую валюту, даже осознавая её токсичность.

Главная проблема ЕС, по мнению аналитика, заключается в неразрешимых противоречиях. Чтобы сохранить конкурентоспособность, Европе необходимо вернуться к индустриальной модели, но для этого требуется кардинально снизить уровень жизни населения и заставить людей больше работать. В нынешних социально-политических условиях реализовать это практически невозможно.

«Кризисные явления будут нарастать. Решения, которые европейские лидеры будут принимать для защиты союза, только ускорят его распад», — резюмировал Дробницкий, добавив, что громкие заявления политиков — это лишь попытка выторговать себе побольше ресурсов в преддверии неминуемого краха.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что выход страны из Евросоюза перестал быть гипотетическим сценарием и стал реальной угрозой. Свою обеспокоенность будущим республики в составе ЕС он выразил на фоне вето, наложенного президентом Каролем Навроцким на закон о кредите для закупки вооружений в рамках европейской программы SAFE. В сложившейся ситуации Туск обвинил праворадикальные силы — партию «Конфедерация» и значительную часть оппозиционной «Право и справедливость».