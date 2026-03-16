Никаких клубничных деревьев и голубых роз: В России могут запретить продавать «ИИ-саженцы»
Обложка © Nano Banana
В России предлагают усилить защиту покупателей на онлайн-площадках от новой схемы обмана, связанной с использованием нейросетей. Речь идёт о продаже семян несуществующих растений, изображения которых создаются искусственным интеллектом. Об этом заместитель председателя Всемирного русского народного собора и глава Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов рассказал Life.ru.
«Выступаю с инициативой защитить покупателей от мошенников, использующих нейросети для создания фантастических растений на онлайн-площадках», — отметил он.
Мошенники создают с помощью нейросетей картинки несуществующих растений — малиново-клубничных деревьев, фиолетовой клубники, голубых роз. Доверчивые люди заказывают семена, а получают пустые пакеты или сорняки. Когда обман раскрывается, продавец уже исчез. Это чистое мошенничество, основанное на введении в заблуждение, подчеркнул Иванов.
Предлагаю обязать интернет-магазины и маркетплейсы маркировать изображения, созданные ИИ, а также ввести запрет на использование синтезированных картинок для продажи семян и саженцев, допуская только реальные фотографии. Вместе с тем следует усилить ответственность площадок за размещение ложной информации.
Особенно обидно за пожилых людей, которые тратят сбережения на надежду вырастить что-то необычное, а остаются без денег и урожая, добавил собеседник.
«Технологии должны служить человеку, а не создавать лазейки для обманщиков. Призываю Госдуму и профильные ведомства разработать поправки в законодательство, защищающие людей от этого нового вида мошенничества», — заключил Михаил Иванов.
Ранее Life.ru сообщал, что в Госдуме предложили ввести маркировку покупок для борьбы с фальшивыми отзывами. По словам депутатов, сейчас около 30–40% комментариев под товарами в Интернете могут быть искусственными. Существуют специальные сервисы, которые за деньги накручивают положительные рецензии. Из-за этого люди утрачивают доверие к маркетплейсам, однако депутаты считают, что с введением такой меры это изменится.
