Никаких клубничных деревьев и голубых роз: В России могут запретить продавать «ИИ-саженцы»

В России предлагают усилить защиту покупателей на онлайн-площадках от новой схемы обмана, связанной с использованием нейросетей. Речь идёт о продаже семян несуществующих растений, изображения которых создаются искусственным интеллектом. Об этом заместитель председателя Всемирного русского народного собора и глава Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов рассказал Life.ru.

«Выступаю с инициативой защитить покупателей от мошенников, использующих нейросети для создания фантастических растений на онлайн-площадках», — отметил он.

Мошенники создают с помощью нейросетей картинки несуществующих растений — малиново-клубничных деревьев, фиолетовой клубники, голубых роз. Доверчивые люди заказывают семена, а получают пустые пакеты или сорняки. Когда обман раскрывается, продавец уже исчез. Это чистое мошенничество, основанное на введении в заблуждение, подчеркнул Иванов.

Предлагаю обязать интернет-магазины и маркетплейсы маркировать изображения, созданные ИИ, а также ввести запрет на использование синтезированных картинок для продажи семян и саженцев, допуская только реальные фотографии. Вместе с тем следует усилить ответственность площадок за размещение ложной информации. Михаил Иванов Глава движения «Россия православная»

Особенно обидно за пожилых людей, которые тратят сбережения на надежду вырастить что-то необычное, а остаются без денег и урожая, добавил собеседник.

«Технологии должны служить человеку, а не создавать лазейки для обманщиков. Призываю Госдуму и профильные ведомства разработать поправки в законодательство, защищающие людей от этого нового вида мошенничества», — заключил Михаил Иванов.