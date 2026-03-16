Министерство иностранных дел Турции опубликовало заявление в связи с очередной годовщиной вхождения Крыма в состав России. Анкара подтвердила свою давнюю позицию – она не признаёт полуостров российским регионом и считает итоги референдума «нелегитимными».

«Мы подтверждаем, что не признаём эту фактическую ситуацию, противоречащую международному праву», — говорится на сайте ведомства в канун 12-й годовщины воссоединения полуострова с Россией.

Напомним, Россия 18 марта отметит 12-летие референдума, по итогам которого Крым и Севастополь воссоединились с РФ. В Кремле подчеркнули, что решение было добровольным и соответствует международному праву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавнее интервью Владимира Зеленского, где тот пренебрежительно высказался о поддержавших воссоединение, заявил, что в России гордятся гражданами, сделавшими осознанный выбор более 10 лет назад. И это невозможно перечеркнуть.