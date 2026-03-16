Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 марта, 12:42

Знаменитый ведущий прогноза погоды из Петербурга упал с самоката в прямом эфире

Юрий Дормидонтов. Обложка © 78.ru

Знаменитый ведущий прогноза погоды на телеканале «78» Юрий Дормидонтов в прямом эфире упал с самоката у Сампсониевского моста. 69-летний журналист ударился головой о гранитную плиту.

Ведущий упал с самоката в прямом эфире. Видео © 78.ru

Инцидент перепугал коллег и поклонников, но харизматичный пенсионер оказался в порядке. Позже он рассказал, что нигде ничего не болит, хотя это странно.

«Так что, если вы сегодня будете выходить на улицу, учитывайте ветерок, ну и, конечно, тяжесть этого самоката. Я его не удержал», — сыронизировал Дормидонтов.

Телеканал «78» запускает новое аналитическое «Вечернее шоу» в формате живого эфира
Телеканал «78» запускает новое аналитическое «Вечернее шоу» в формате живого эфира

Ранее Яна Чурикова упала со сцены на съёмках шоу «Голос». Телеведущая напугала поклонников неожиданным происшествием. Она рассказала в личном блоге, что пострадала во время работы над популярным вокальным проектом.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar