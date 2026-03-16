Знаменитый ведущий прогноза погоды из Петербурга упал с самоката в прямом эфире
Юрий Дормидонтов. Обложка © 78.ru
Знаменитый ведущий прогноза погоды на телеканале «78» Юрий Дормидонтов в прямом эфире упал с самоката у Сампсониевского моста. 69-летний журналист ударился головой о гранитную плиту.
Ведущий упал с самоката в прямом эфире. Видео © 78.ru
Инцидент перепугал коллег и поклонников, но харизматичный пенсионер оказался в порядке. Позже он рассказал, что нигде ничего не болит, хотя это странно.
«Так что, если вы сегодня будете выходить на улицу, учитывайте ветерок, ну и, конечно, тяжесть этого самоката. Я его не удержал», — сыронизировал Дормидонтов.
Ранее Яна Чурикова упала со сцены на съёмках шоу «Голос». Телеведущая напугала поклонников неожиданным происшествием. Она рассказала в личном блоге, что пострадала во время работы над популярным вокальным проектом.
