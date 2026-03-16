Файлы Эпштейна
16 марта, 13:52

Путин спросил с главы Удмуртии по проблеме второй смены в школах

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым поднял проблему, на которую жалуются жители республики. Речь идёт о большом количестве школ, где дети вынуждены учиться во вторую смену.

«Вы вспомнили о Прямой линии. Там люди тоже обращают внимание в Удмуртии на некоторые вещи. Во-первых, количество школ, где дети учатся во вторую смену, достаточно большое», — подчеркнул российский лидер.

Глава региона согласился с замечанием и пояснил, что проблема в основном касается Ижевска. По его словам, долгое время в городе не строились новые школы. Бречалов напомнил, что с 1999 по 2017 год в регионе не было построено ни одного такого объекта. Сейчас ситуация постепенно меняется. Он отметил, что в прошлом году президент поддержал строительство новой школы на более чем тысячу мест в Устиновском районе Ижевска. Кроме того, в планах строительство ещё трёх образовательных учреждений. По словам главы Удмуртии, это позволит значительно сократить число учеников, которые учатся во вторую смену.

Напомним, Александр Бречалов сегодня прибыл с докладом к Владимиру Путину. Глава Удмуртии рассказал президенту о мерах поддержки бойцов СВО в регионе, демографической ситуации, проблемы в сферах образования и здравоохранения, а также отчитался о масштабных экономических проектах.

BannerImage
Юрий Лысенко
