Путин спросил с главы Удмуртии по проблеме второй смены в школах

Глава региона согласился с замечанием и пояснил, что проблема в основном касается Ижевска. По его словам, долгое время в городе не строились новые школы. Бречалов напомнил, что с 1999 по 2017 год в регионе не было построено ни одного такого объекта. Сейчас ситуация постепенно меняется. Он отметил, что в прошлом году президент поддержал строительство новой школы на более чем тысячу мест в Устиновском районе Ижевска. Кроме того, в планах строительство ещё трёх образовательных учреждений. По словам главы Удмуртии, это позволит значительно сократить число учеников, которые учатся во вторую смену.