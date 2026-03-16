В России удалось переломить кадровый голод в медицине

В России отметили положительную динамику в кадровом обеспечении отечественного здравоохранения. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, выступая на форуме «Здоровое общество».

Она сообщила, что в 2023–2025 годах в стране зафиксирован устойчивый прирост числа врачей — около 20 тысяч специалистов, из которых 7 тысяч пришлись на 2025 год. Кроме того, Голикова отметила перелом в ситуации со средним медперсоналом.

«В последние два года несколько всё-таки удалось достигнуть перелома. И после 2022 года в России отмечается стойкий рост врачей — около 20 тысяч за 2023–2025 годы, в том числе 7 тысяч в 2025 году, а с 2025 года мы фиксируем и увеличение фельдшеров и медсестёр — 7,5 тысячи», — сказала Голикова.

