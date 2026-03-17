Жили хуже собак: Реальные истории издевательств господ, которые крепостные терпели до 1861 года

19 февраля 1861 года в России произошло событие, которое историки называют «великой цепью», ударившей «одним концом по барину, другим — по мужику». Александр II подписал манифест об отмене крепостного права. А уже 17 марта этот документ был опубликован. Сегодня, оглядываясь назад, мы часто спорим об экономических последствиях реформы, о том, насколько справедливыми были условия освобождения. Но за этими спорами стирается самое главное — судьбы людей.

Крепостное право — это узаконенное насилие над миллионами людей. Чтобы понять, почему его отмена — это безусловное благо, достаточно задать один вопрос: а что, собственно, барин имел право сделать со своим «крещёным имуществом»?

Кому закон позволял всё, а кому ничего?

Что мог сделать барин с крепостным: наказания, продажа и каторга. Продажа крестьян на аукционе. Фото © Wikipedia / Клавдій Васильович Лебедєв

Вопреки расхожему мнению, крепостное право не было архаичным пережитком средневековья. Пик бесправия крестьян пришёлся на «просвещённый» XVIII век — время, когда дворянство получило от государства практически неограниченную власть над «душами». Так, например, помещику разрешалось отправлять неугодного крестьянина на поселение в Сибирь. А если холодной тайги, по мнению дворянина, было недостаточно, холоп мог отправиться на каторгу. И, конечно же, простым крестьянам нельзя было просто взять и пожаловаться на своего хозяина. Челобитная на помещика могла закончиться казнью.

А с 1675 года господам разрешалось перепродавать и обменивать крестьян на скот, других людей — даже при условии наличия семьи. Кстати говоря, в том году продажа стала законной, но, конечно же, такая торговля практиковалась аж с XVII века. Как же страшно было жить в то время, зная, что корова или собака могут оказаться дороже тебя… Дошли ли до наших дней реальные судьбы крепостных? Да. И вам эти истории не понравятся.

Документы: реальные судьбы рабов

Салтычиха, Струйский и другие жестокие помещики: биография и преступления. Фото © Wikipedia / П.В. Курдюмов.

Дарья Салтыкова, ещё известная как Салтычиха, — имя, ставшее нарицательным. За семь лет она насмерть замучила не менее 138 человек. Собственноручно била крестьянок скалкой по голове, жгла волосы лучиной. Одну из жертв, 12-летнюю девочку, приказала забить до смерти.

А вот Николай Струйский, видимо, считал себя шутником или человеком с довольно хорошим чувством юмора. Он коллекционировал орудия пыток и в подвалах усадьбы устраивал шуточные суды над крепостными, после которых «подсудимых» мучили до смерти. Кстати, у Николая было хобби — домашний тир, где мишенью служили бегающие крестьяне. На его счету более 200 жертв, но умер он в тёплой постели, так и не понеся наказания.

Ещё одна жуткая история — это жизнь крепостных Льва Измайлова. Он содержал псарню на 700 собак, которые жили лучше, чем его крепостные. Однажды за неверный ответ на вопрос «Кто лучше: собака или человек?» он проткнул камердинера вилкой. По некоторым данным, он даже мог попросту выменять четырёх борзых щенков на четырёх своих крестьян — кучера, конюха, камердинера и повара. Люди были приравнены к собакам в прямом смысле.

Ну как вам? Это даже не малая часть жутких биографий. Но откуда же столько злости? В каком бы веке мы ни жили, всегда были хорошие, добрые люди. Неужели всё дело в неограниченной власти?

Почему так жестоко?

Были ли у крестьянина права? Как российские дворяне относились к крепостным в XVIII веке? Фото © Wikipedia

Конечно, корень проблемы крылся в отношении к крепостным. Когда человек получает неограниченную власть над жизнью, смертью и благополучием других людей, у него атрофируется эмпатия. Крепостной переставал восприниматься как человек, он был «крещёной собственностью», вещью.

Печально, но за убийство крепостного помещик практически не нёс наказания. В лучшем случае — церковное покаяние. Закон смотрел на это сквозь пальцы, ведь крестьянин был не субъектом права, а объектом собственности. Справедливости ради уголовные дела всё-таки заводились. Например, по официальному следствию по делу Салтычихи 1762–1768 годов и личному вмешательству Екатерины II доказано было 38 смертей её крестьян, а в подозрении на мучительство было ещё 26.

Не последнюю роль в этом вопросе играет и дворянское воспитание. Дети с пелёнок видели, как обращаются с крепостными. Порка, рукоприкладство, унижения были нормой быта. Насилие впитывалось с молоком кормилицы, которая, кстати, тоже была крепостной. Это была культурная норма: крестьянин — не равный тебе человек, и обращаться с ним можно соответственно. Добрых помещиков, которые не били людей, современники часто считали чудаками.

Крепостное право отменили в 1861 году. Но даже после этого пережитки рабства сохранялись в России до 1917 года. Миллионы людей, которые веками были собственностью, должны были заново учиться быть людьми — с правом на жизнь, на семью и на собственное имя.

Пожалуй, самое главное в этой истории — это осознание того, что крепостное право не отражало социального статуса крестьян. Оно обнажало лица тех, кто имел возможность распоряжаться судьбами тысяч людей. Как и вся история, концепция рабства лишь отражала пороки общества той эпохи.