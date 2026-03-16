16 марта, 16:26

Собянин: Силы ПВО отразили атаку ещё одного беспилотника

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Российские средства противовоздушной обороны отразили очередную атаку беспилотного летательного аппарата. На месте падения обломков сбитого дрона сейчас работают экстренные службы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сообщил мэр столицы.

Дежурные расчёты Минобороны своевременно обнаружили и уничтожили вражеский беспилотник. Информации о возможных пострадавших или разрушениях на земле на данный момент не поступало. Обстоятельства случившегося выясняются.

Собянин сообщил о новой атаке на Москву: за двое суток уничтожен уже 161 БПЛА

Ранее в минобороны РФ сообщили, что с 08:00 до 16:00 мск силы ПВО уничтожили 96 украинских беспилотников над несколькими регионами. Наибольшее число — 54 — сбито над Брянской областью, 11 — над Московским регионом, по 7 — над Калужской и Курской областями, по 5 — над Смоленской и Белгородской, 2 — во Владимирской области, по одному — над Ярославской областью и Адыгеей.

BannerImage
Анастасия Никонорова
