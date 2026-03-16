Собянин: Силы ПВО отразили атаку ещё одного беспилотника

Дежурные расчёты Минобороны своевременно обнаружили и уничтожили вражеский беспилотник. Информации о возможных пострадавших или разрушениях на земле на данный момент не поступало. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в минобороны РФ сообщили, что с 08:00 до 16:00 мск силы ПВО уничтожили 96 украинских беспилотников над несколькими регионами. Наибольшее число — 54 — сбито над Брянской областью, 11 — над Московским регионом, по 7 — над Калужской и Курской областями, по 5 — над Смоленской и Белгородской, 2 — во Владимирской области, по одному — над Ярославской областью и Адыгеей.