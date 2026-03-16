Силы ПВО сбили почти 100 украинских дронов над 8 регионами РФ за восемь часов

Российские системы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников, уничтожив 96 летательных аппаратов за восемь часов. Перехваты осуществлялись в дневное время сразу над несколькими регионами страны, об этом сообщили в оборонном ведомстве.

Дежурные расчёты работали в период с 08:00 до 16:00 по московскому времени. Наибольшее число целей ликвидировано над Брянской областью — там сбили 54 дрона. Ещё 11 беспилотников уничтожены в небе над Московским регионом.

Атаке также подверглись приграничные и центральные территории. 7 аппаратов подавлено в Калужской области, столько же — в Курской. По 5 беспилотников сбито над Смоленской и Белгородской областями. Кроме того, 2 дрона уничтожены во Владимирской области, по одному — под Ярославлем и Республикой Адыгея.

Под контроль взята и акватория Азовского моря, где средства ПВО перехватили четыре цели. Во всех случаях использовались беспилотники самолётного типа.