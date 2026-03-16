Силы ПВО сбили почти 100 украинских дронов над 8 регионами РФ за восемь часов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy
Российские системы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников, уничтожив 96 летательных аппаратов за восемь часов. Перехваты осуществлялись в дневное время сразу над несколькими регионами страны, об этом сообщили в оборонном ведомстве.
Дежурные расчёты работали в период с 08:00 до 16:00 по московскому времени. Наибольшее число целей ликвидировано над Брянской областью — там сбили 54 дрона. Ещё 11 беспилотников уничтожены в небе над Московским регионом.
Атаке также подверглись приграничные и центральные территории. 7 аппаратов подавлено в Калужской области, столько же — в Курской. По 5 беспилотников сбито над Смоленской и Белгородской областями. Кроме того, 2 дрона уничтожены во Владимирской области, по одному — под Ярославлем и Республикой Адыгея.
Под контроль взята и акватория Азовского моря, где средства ПВО перехватили четыре цели. Во всех случаях использовались беспилотники самолётного типа.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последние двое суток силы ПВО сбили около 250 беспилотников, уничтожая их как при приближении к столице, так и на дальних рубежах обороны. Позже были названы три региона, откуда ВСУ бросили сотни дронов-камикадзе в атаку на Москву.
