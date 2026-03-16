Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 марта, 15:00

Силы ПВО сбили почти 100 украинских дронов над 8 регионами РФ за восемь часов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Российские системы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников, уничтожив 96 летательных аппаратов за восемь часов. Перехваты осуществлялись в дневное время сразу над несколькими регионами страны, об этом сообщили в оборонном ведомстве.

Дежурные расчёты работали в период с 08:00 до 16:00 по московскому времени. Наибольшее число целей ликвидировано над Брянской областью — там сбили 54 дрона. Ещё 11 беспилотников уничтожены в небе над Московским регионом.

Атаке также подверглись приграничные и центральные территории. 7 аппаратов подавлено в Калужской области, столько же — в Курской. По 5 беспилотников сбито над Смоленской и Белгородской областями. Кроме того, 2 дрона уничтожены во Владимирской области, по одному — под Ярославлем и Республикой Адыгея.

Под контроль взята и акватория Азовского моря, где средства ПВО перехватили четыре цели. Во всех случаях использовались беспилотники самолётного типа.

«Получит по полной»: В Госдуме потребовали беспрецедентного ответа на налёт БПЛА на Москву
«Получит по полной»: В Госдуме потребовали беспрецедентного ответа на налёт БПЛА на Москву

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последние двое суток силы ПВО сбили около 250 беспилотников, уничтожая их как при приближении к столице, так и на дальних рубежах обороны. Позже были названы три региона, откуда ВСУ бросили сотни дронов-камикадзе в атаку на Москву.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Украина
  • Происшествия
  • Брянская область
  • Московская область
  • Калужская область
  • Курская область
  • Смоленская область
  • Белгородская область
  • Владимирская область
  • Ярославская область
  • Адыгея, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar