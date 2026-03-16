16 марта, 19:06

Байкеров и мотоциклистов призвали повременить с открытием сезона из-за холода

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sue Thatcher

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sue Thatcher

Любителям двухколесного транспорта стоит повременить с открытием сезона, несмотря на сухую погоду и яркое солнце, так как весенний асфальт таит скрытые угрозы из-за низкой температуры покрытия, которое ещё не прогрелось. Об этом автоэксперт Максим Егоров предупредил в беседе с РИАМО.

«Асфальт сейчас сухой, но в эту пору он ещё более опасен для мотоциклистов. Потому что асфальт всё равно не прогрет достаточно сильно для простой городской резины мотоцикла», пояснил специалист.

Эксперт акцентирует внимание на том, что для мотоцикла критически важен прогрев резины и её сцепление с дорогой. Ситуацию усугубляют факторы, характерные для межсезонья: тающий снег оставляет на асфальте грязь, песок и мелкие камни, а дорожная разметка, нанесённая краской, становится экстремально скользкой.

Егоров советует байкерам набраться терпения и дождаться устойчивого тепла. Безопасные условия для езды наступят только тогда, когда установится положительная среднесуточная температура, асфальт хорошо прогреется, а коммунальщики приведут дороги в порядок после зимы.

Дорожные шумомеры для выявления громких авто заработают в Москве с 2027 года
Дорожные шумомеры для выявления громких авто заработают в Москве с 2027 года

Ранее власти Москвы призвали автомобилистов не менять зимнюю резину на летнюю и воздержаться от поездок на мотоциклах из-за неустойчивой плюсовой температуры, сообщили в департаменте транспорта. Несмотря на солнечную погоду днём, вечером ожидаются затруднения на дорогах в центре, на ТТК, МКАД и вылетных магистралях в сторону области.

Анастасия Никонорова
