Байкеров и мотоциклистов призвали повременить с открытием сезона из-за холода

Любителям двухколесного транспорта стоит повременить с открытием сезона, несмотря на сухую погоду и яркое солнце, так как весенний асфальт таит скрытые угрозы из-за низкой температуры покрытия, которое ещё не прогрелось. Об этом автоэксперт Максим Егоров предупредил в беседе с РИАМО.

«Асфальт сейчас сухой, но в эту пору он ещё более опасен для мотоциклистов. Потому что асфальт всё равно не прогрет достаточно сильно для простой городской резины мотоцикла», — пояснил специалист.

Эксперт акцентирует внимание на том, что для мотоцикла критически важен прогрев резины и её сцепление с дорогой. Ситуацию усугубляют факторы, характерные для межсезонья: тающий снег оставляет на асфальте грязь, песок и мелкие камни, а дорожная разметка, нанесённая краской, становится экстремально скользкой.

Егоров советует байкерам набраться терпения и дождаться устойчивого тепла. Безопасные условия для езды наступят только тогда, когда установится положительная среднесуточная температура, асфальт хорошо прогреется, а коммунальщики приведут дороги в порядок после зимы.

Ранее власти Москвы призвали автомобилистов не менять зимнюю резину на летнюю и воздержаться от поездок на мотоциклах из-за неустойчивой плюсовой температуры, сообщили в департаменте транспорта. Несмотря на солнечную погоду днём, вечером ожидаются затруднения на дорогах в центре, на ТТК, МКАД и вылетных магистралях в сторону области.