У главы аппарата Белого дома диагностировали рак

У руководителя аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс обнаружили рак молочной железы на ранней стадии. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Глава государства написал в соцсети Truth Social, что прогноз врачей «отличный». По его словам, во время лечения Уайлс продолжит работать и будет проводить почти всё время в Белом доме. Трамп также отметил, что вопрос о её замене сейчас не рассматривается.

Напомним, два года назад американский лидер впервые назначил женщину на пост руководителя аппарата Белого дома. Эту должность заняла Сьюзан Уайлс, сыгравшая заметную роль в избирательных кампаниях Трампа в 2016 и 2024 годах.