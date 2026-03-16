16 марта, 18:11

Названа причина смерти актёра театра МХАТ им. Горького Андрея Голикова

Андрей Голиков. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Причиной смерти актёра театра МХАТ имени Горького Андрея Голикова стала остановка сердца. Об этом сообщили в пресс-службе театра, ссылаясь на супругу актёра.

«По сообщению супруги Андрея Борисовича, причина смерти — остановка сердца», — рассказали в учреждении.

Напомним, один из старейших актёров МХАТ имени Горького Андрей Голиков скончался 16 марта в возрасте 80 лет. Он был принят в труппу в 1976 году и участвовал, также Голиков вёл педагогическую деятельность в Школе-студии МХАТ, Институте современного искусства и ВГИКе.

Андрей Голиков был известен зрителю по целому ряду знаковых постановок. Его творческая биография была неразрывно связана с классическим репертуаром: он выходил на сцену в спектаклях «Так победим!», «Кремлевские куранты», «Господа Головлевы», а также играл в «Тартюфе» и «Трёх толстяках».

Больше новостей об искусстве, театре и кино — читайте в разделе «Культура» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
