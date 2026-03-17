17 марта, 01:23

В Чехии женщина хранила в морозилке около 100 тушек кошек

В Чехии полиция задержала 49-летнюю женщину, в квартире которой обнаружили около 100 туш кошек. Все они хранились в морозильнике. Ещё 25 животных находились в крайне тяжёлом состоянии — питомцы страдали от недоедания, инфекций и жили в антисанитарии, среди луж мочи и фекалий, пишет Idnez.

Расследование началось после того, как в интернете появились тревожные видео. При обыске полицейские нашли десятки замученных хвостатых. Женщине предъявлены обвинения по трём эпизодам жестокого обращения с животными, включая содержание в неподходящих условиях и пренебрежение уходом.

Ранее Life.ru рассказывал, как в городе Заинск в Татарстане водитель-живодёр до смерти забил кота в кабине своего грузовика. Сначала он колотил его руками, затем пытался душить, а в финале пыток стал дубасить по голове животного металлическим предметом.

Артём Гапоненко
