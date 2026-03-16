16 марта, 20:29

«Может быть хуже 2008-го»: Финансист, предсказавший прошлый крах, увидел новый риск

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lightspring

Финансист Ричард Букстабер, чья книга 2007 года предупреждала о хрупкости финансовой системы перед кризисом 2008-го, заявил, что следующий обвал может оказаться ещё тяжелее. С такой оценкой он выступил в гостевой колонке для The New York Times.

По его мнению, опасность сейчас создаёт не один фактор, а целая связка уязвимостей: рынок частного кредитования, бум искусственного интеллекта, высокая концентрация денег в крупнейших технологических акциях, а также геополитические риски вокруг Ирана и Тайваня.

Отдельно Букстабер указывает на рынок private credit объёмом около 2 триллионов долларов. Reuters в последние недели тоже сообщал о растущем напряжении в этом секторе: инвесторы забирают деньги, крупные фонды ограничивают вывод средств, а банки ужесточают подход к таким активам.

Финансист считает, что новый кризис может оказаться опаснее прошлого, потому что система стала слишком тесно связанной не только через деньги, но и через физическую инфраструктуру — энергетику, дата-центры, чипы и цепочки поставок. В такой конструкции удар по одному звену способен быстро перекинуться на остальные.

В качестве примеров он приводит возможный энергетический шок из-за войны вокруг Ирана и угрозу поставкам полупроводников в случае кризиса вокруг Тайваня. Его главный вывод в том, что рынок может не успеть распознать такие риски заранее — и увидит проблему уже тогда, когда ущерб начнёт быстро распространяться.

«Евросоюзу хана»: Сможет ли Польша выйти из ЕС — политолог оценил перспективы

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может вновь ужесточить санкции против российской нефти. По его словам, ограничения временно смягчили из-за скачка цен на энергоресурсы на фоне конфликта на Ближнем Востоке. При этом американский лидер подчеркнул, что после стабилизации мирового рынка санкционная политика США может быть восстановлена.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Юния Ларсон
