«Может быть хуже 2008-го»: Финансист, предсказавший прошлый крах, увидел новый риск

Финансист Ричард Букстабер, чья книга 2007 года предупреждала о хрупкости финансовой системы перед кризисом 2008-го, заявил, что следующий обвал может оказаться ещё тяжелее. С такой оценкой он выступил в гостевой колонке для The New York Times.

По его мнению, опасность сейчас создаёт не один фактор, а целая связка уязвимостей: рынок частного кредитования, бум искусственного интеллекта, высокая концентрация денег в крупнейших технологических акциях, а также геополитические риски вокруг Ирана и Тайваня.

Отдельно Букстабер указывает на рынок private credit объёмом около 2 триллионов долларов. Reuters в последние недели тоже сообщал о растущем напряжении в этом секторе: инвесторы забирают деньги, крупные фонды ограничивают вывод средств, а банки ужесточают подход к таким активам.

Финансист считает, что новый кризис может оказаться опаснее прошлого, потому что система стала слишком тесно связанной не только через деньги, но и через физическую инфраструктуру — энергетику, дата-центры, чипы и цепочки поставок. В такой конструкции удар по одному звену способен быстро перекинуться на остальные.

В качестве примеров он приводит возможный энергетический шок из-за войны вокруг Ирана и угрозу поставкам полупроводников в случае кризиса вокруг Тайваня. Его главный вывод в том, что рынок может не успеть распознать такие риски заранее — и увидит проблему уже тогда, когда ущерб начнёт быстро распространяться.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может вновь ужесточить санкции против российской нефти. По его словам, ограничения временно смягчили из-за скачка цен на энергоресурсы на фоне конфликта на Ближнем Востоке. При этом американский лидер подчеркнул, что после стабилизации мирового рынка санкционная политика США может быть восстановлена.