Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 марта, 19:52

Трамп усомнился в возможности жить на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucas Parker

Президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается, смог ли бы жить на Украине в условиях продолжающегося конфликта. Такое признание он сделал во время общения с журналистами в Белом доме.

Американский лидер отметил, что его удивляет стойкость жителей страны, которые продолжают жить в зоне напряжённой ситуации.

«Люди живут на Украине. Казалось бы, они не должны там жить, но они живут на Украине. Не знаю, стал бы я так делать», – сказал Трамп.

Высказывание прозвучало на фоне продолжающихся обсуждений возможных путей урегулирования конфликта. В последние недели президент США неоднократно комментировал ситуацию вокруг переговорного процесса и перспективы дипломатического решения.

Песков назвал Зеленского основным тормозом в переговорах после жёстких слов Трампа

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп высказался о перспективах переговоров по украинскому конфликту. Он заявил, что договориться с президентом России Владимиром Путиным оказалось проще, чем с Владимиром Зеленским. По словам главы Белого дома, именно позиция Киева сейчас усложняет процесс поиска компромисса и выхода из кризиса.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Юния Ларсон
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar