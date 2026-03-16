Трамп усомнился в возможности жить на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается, смог ли бы жить на Украине в условиях продолжающегося конфликта. Такое признание он сделал во время общения с журналистами в Белом доме.

Американский лидер отметил, что его удивляет стойкость жителей страны, которые продолжают жить в зоне напряжённой ситуации.

«Люди живут на Украине. Казалось бы, они не должны там жить, но они живут на Украине. Не знаю, стал бы я так делать», – сказал Трамп.

Высказывание прозвучало на фоне продолжающихся обсуждений возможных путей урегулирования конфликта. В последние недели президент США неоднократно комментировал ситуацию вокруг переговорного процесса и перспективы дипломатического решения.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп высказался о перспективах переговоров по украинскому конфликту. Он заявил, что договориться с президентом России Владимиром Путиным оказалось проще, чем с Владимиром Зеленским. По словам главы Белого дома, именно позиция Киева сейчас усложняет процесс поиска компромисса и выхода из кризиса.