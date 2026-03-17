На концерте в Ярославле задержали 20 человек с нацистскими татуировками

В Ярославле силовики пресекли концерт «Похороны зимы», организованный местной националистической группировкой «VLSKVLT» («Велескульт»). Мероприятие проходило в клубе «Территория» с участием белорусских и московских групп. Всего на концерте находилось 130 человек, пишет РИА «Новости».

В результате рейда задержали 23 радикала, 20 из которых имели нацистские татуировки и символику. На шестерых составлены протоколы за публичную демонстрацию запрещённой атрибутики (ст. 20.3 КоАП РФ).

Кроме того, у одного задержанного нашли наркотики, ещё двое находились в состоянии опьянения. Также выявлены двое уклонистов от воинской службы — их передали сотрудникам военкомата. По данным телеграм-канала Baza, среди пришедших на концерт также оказались полицейский, росгвардеец и сотрудник Росреестра, у которого есть доступ к гостайне. Сейчас решают, докладывать ли руководству об их участии в националистической тусовке.

