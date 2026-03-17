Не стань жертвой вербовщиков: Спецпроект «Не попасть в сеть» научит молодёжь цифровой гигиене

В интернете идёт настоящая охота на подростков. Деструктивный контент распространяют не одиночки, а серьёзные структуры, включая спецслужбы Украины и других государств. Вербовщики анализируют цифровой след, изучают активность и находят способы шантажировать жертву.

Проект «Не попасть в сеть», запущенный aif.ru, учит молодых людей 17–24 лет распознавать угрозы. Эксперты — создатель системы «Крибрум» Игорь Ашманов и замначальника Следдепартамента МВД Данил Филиппов — объясняют, как работают преступные схемы и почему подростки часто не видят границы между реальным и виртуальным.

На сайте проекта уже есть краткие пояснения, позже появятся подкасты, видео и документальный фильм. Контент будут продвигать в соцсетях и мессенджерах, чтобы как можно больше молодых людей узнали, как не попасться на крючок.







Ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД заявил о тревожной тенденции: впервые за долгое время в России выросла подростковая преступность. Глава государства отметил, что молодых людей целенаправленно втягивают в криминал. Почти половина подростков совершают преступления в группах, поэтому необходимо оперативно выявлять взрослых преступников, которые используют несовершеннолетних в своих целях.