«Камень в животе»: Гречка с грибами оказалась бомбой замедленного действия для кишечника

Гречка с грибами считается классическим диетическим блюдом. Однако иногда после него может появляться чувство тяжести. Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с Life.ru объяснила, что основная причина такого эффекта кроется в грибах.

По словам специалиста, грибы содержат растительный белок, который усваивается сложнее, чем животный. Кроме того, в них есть хитиновая оболочка, которая практически не переваривается в желудочно-кишечном тракте человека.

Чтобы белок грибов лучше усваивался, их нужно очень тщательно измельчать и готовить с достаточным количеством жидкости или соуса. В противном случае продукт может проходить через пищеварительную систему практически транзитом, не отдавая организму полезные вещества.

При этом хитиновая оболочка имеет и полезные свойства. Она способна работать как сорбент — связывать токсины, излишки жиров и сахаров, а также некоторые вредные вещества, помогая выводить их из организма.

И гречка, и грибы богаты клетчаткой. Если в кишечнике есть воспалительные процессы или снижено количество полезных бактерий, большое количество грубой клетчатки может стать проблемой.

Микрофлоре может не хватить ресурсов, чтобы переработать такой объём пищи. В результате клетчатка не утилизируется, а начинает бродить и гнить, создавая нагрузку на кишечник, которая ощущается как камень в животе. Елена Соломатина Врач-диетолог

При этом умеренное количество клетчатки, наоборот, полезно, поскольку служит питанием для микробиома. Здоровый человек с нормально работающим желудочно-кишечным трактом, как правило, не испытывает проблем после порции гречки с грибами. Врач пояснила, что основная нагрузка при таком блюде ложится не столько на кишечник, сколько на желудок и поджелудочную железу — особенно если грибы плохо пережёваны.

Людям с заболеваниями поджелудочной железы, воспалительными болезнями кишечника или в период обострения любых проблем ЖКТ грибы лучше исключить из рациона либо употреблять их в минимальном количестве и в максимально измельчённом виде.

«Сама по себе гречка — лёгкий продукт, который обычно не перегружает пищеварительную систему. Грибы в умеренных количествах и при правильной кулинарной обработке — например, при мелкой нарезке и тушении — также не навредят здоровому человеку. Но если есть сомнения в состоянии кишечника или поджелудочной железы, с грибами стоит быть аккуратнее», — заключила диетолог.