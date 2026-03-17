«Камень в животе»: Гречка с грибами оказалась бомбой замедленного действия для кишечника

Врач объяснила, как популярное блюдо из гречки и грибов перегружает кишечник

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Гречка с грибами считается классическим диетическим блюдом. Однако иногда после него может появляться чувство тяжести. Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с Life.ru объяснила, что основная причина такого эффекта кроется в грибах.

По словам специалиста, грибы содержат растительный белок, который усваивается сложнее, чем животный. Кроме того, в них есть хитиновая оболочка, которая практически не переваривается в желудочно-кишечном тракте человека.

Чтобы белок грибов лучше усваивался, их нужно очень тщательно измельчать и готовить с достаточным количеством жидкости или соуса. В противном случае продукт может проходить через пищеварительную систему практически транзитом, не отдавая организму полезные вещества.

При этом хитиновая оболочка имеет и полезные свойства. Она способна работать как сорбент — связывать токсины, излишки жиров и сахаров, а также некоторые вредные вещества, помогая выводить их из организма.

И гречка, и грибы богаты клетчаткой. Если в кишечнике есть воспалительные процессы или снижено количество полезных бактерий, большое количество грубой клетчатки может стать проблемой.

Микрофлоре может не хватить ресурсов, чтобы переработать такой объём пищи. В результате клетчатка не утилизируется, а начинает бродить и гнить, создавая нагрузку на кишечник, которая ощущается как камень в животе.

Елена Соломатина

Врач-диетолог

Названы недуги, при которых опасно налегать на крабовые палочки

«Сама по себе гречка — лёгкий продукт, который обычно не перегружает пищеварительную систему. Грибы в умеренных количествах и при правильной кулинарной обработке — например, при мелкой нарезке и тушении — также не навредят здоровому человеку. Но если есть сомнения в состоянии кишечника или поджелудочной железы, с грибами стоит быть аккуратнее», — заключила диетолог.

Врач объяснила, почему строгие диеты с нумерованными «столами» канули в прошлое

Ранее россиян предупредили о скрытых рисках некоторых популярных десертов. Также Life.ru разбирался, какой мёд может вредить здоровью, а какой, наоборот, приносит пользу организму и желудочно-кишечному тракту.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

