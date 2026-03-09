Названы недуги, при которых опасно налегать на крабовые палочки

Крабовые палочки на самом деле не содержат крабового мяса и при частом употреблении могут навредить здоровью, предупредила нутрициолог Диана Хщанович. Она отметила, что это продукт глубокой переработки из рыбного сырья с добавлением крахмала, соли, сахара, ароматизаторов и красителей.

Питательная ценность такого продукта крайне низка. В отличие от обычной рыбы, крабовые палочки не насыщают и не дают организму полноценного белка, полезных жиров и микроэлементов. Для здорового человека они не опасны, но людям с лишним весом, диабетом, проблемами ЖКТ, отёчностью или инсулинорезистентностью их лучше исключить.

«Также не стоит увлекаться крабовыми палочками детям, потому что они формируют неправильные пищевые привычки у несовершеннолетних, а также людям со склонностью к отёкам, повышенным давлением, аллергией на рыбу и морепродукты», — отметила эксперт в беседе с «Абзацем».

К слову, крабовые палочки содержат множество пищевых добавок, которые могут спровоцировать аллергические реакции. Основу продукта составляет сурими — рыбный фарш из недорогих сортов белой рыбы, таких как минтай, хек или путассу.