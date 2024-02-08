Россиянам назвали единственный плюс от поедания крабовых палочек Эксперт Лялина: После всех обработок в крабовых палочках не остаётся омега-3 8 февраля, 12:07 Обложка © Shutterstock

Несмотря на название, как правило, крабовые палочки не содержат крабового мяса и сделаны из фарша рыбы сурими или других видов. Иногда его могут заменять на соевый протеин, и в таком случае это уже не рыбный продукт. Есть ли вообще какая-то польза в крабовых палочках, Life.ru рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

Крабовые палочки могут содержать белок, некоторые витамины и минералы. Однако часто они также содержат добавки, консерванты, красители и другие неполезные ингредиенты. Важно читать этикетки на упаковке, чтобы понимать, что именно вы употребляете. Основной ингредиент из добавок — это крахмал, за счёт которого можно снизить себестоимость палочек. Ирина Лялина И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения

Лялина предупредила также, что после всех промывок и обработок рыбного фарша ценных омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в нём уже не остаётся, поэтому пользы от крабовых палочек крайне мало. Единственный плюс в том, что это низкокалорийный продукт. Также эксперт не советует есть крабовые палочки более одного раза в неделю.

"Полезнее всего есть их с овощами. Крабовые палочки могут быть частью разнообразного рациона, но не следует полагаться только на них. Если у вас есть аллергия на морепродукты или другие проблемы с пищеварением, перед включением крабовых палочек в рацион рекомендуется проконсультироваться с врачом", — добавила собеседница Life.ru.

Кстати, ранее Life.ru рассказывал, что компоненты крабовых палочек могут повысить артериальное давление и вызвать аллергию. Так, из-за соли такой продукт противопоказан гипертоникам.

Авторы Андрей Горяничев