Глава контрразведки Польши заявил о росте пророссийских настроений в стране

В Польше фиксируют рост пророссийских настроений среди населения. Об этом заявил глава Службы военной контрразведки страны генерал Ярослав Стружик.

По его словам, подобные настроения становятся предметом повышенного внимания польских спецслужб. В интервью газете Rzeczpospolita он отметил, что контрразведка внимательно наблюдает за подобными случаями и проводит оперативную работу.

Особое беспокойство у польских властей вызывает возможность распространения пророссийских взглядов среди военнослужащих армии. Стружик подчеркнул, что подобные проявления тщательно отслеживаются.

Глава контрразведки также сообщил, что среди лиц, причастных к диверсиям на объектах критической инфраструктуры Польши, есть представители разных стран. По его словам, чуть менее половины подозреваемых – граждане Украины, несколько десятков процентов – белорусы, а около 20% составляют сами поляки.

Премьер-министр Дональд Туск недавно заявил, что риск выхода Польши из ЕС – так называемого Polexit – сегодня стал вполне реальным. По его словам, угрозу создают как внутренние политические силы, так и влияние внешних игроков, включая часть европейских правых политиков.