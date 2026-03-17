16 марта, 23:50

Глава контрразведки Польши заявил о росте пророссийских настроений в стране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Remigiusz Gora

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Remigiusz Gora

В Польше фиксируют рост пророссийских настроений среди населения. Об этом заявил глава Службы военной контрразведки страны генерал Ярослав Стружик.

По его словам, подобные настроения становятся предметом повышенного внимания польских спецслужб. В интервью газете Rzeczpospolita он отметил, что контрразведка внимательно наблюдает за подобными случаями и проводит оперативную работу.

Особое беспокойство у польских властей вызывает возможность распространения пророссийских взглядов среди военнослужащих армии. Стружик подчеркнул, что подобные проявления тщательно отслеживаются.

Глава контрразведки также сообщил, что среди лиц, причастных к диверсиям на объектах критической инфраструктуры Польши, есть представители разных стран. По его словам, чуть менее половины подозреваемых – граждане Украины, несколько десятков процентов – белорусы, а около 20% составляют сами поляки.

«Евросоюзу хана»: Сможет ли Польша выйти из ЕС — политолог оценил перспективы
«Евросоюзу хана»: Сможет ли Польша выйти из ЕС — политолог оценил перспективы

Премьер-министр Дональд Туск недавно заявил, что риск выхода Польши из ЕС – так называемого Polexit – сегодня стал вполне реальным. По его словам, угрозу создают как внутренние политические силы, так и влияние внешних игроков, включая часть европейских правых политиков.

Все самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
