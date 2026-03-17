Словакия разрывает с Украиной договор о взаимной аварийной помощи
Словацкий оператор электросистемы SEPS уведомил компанию «Укрэнерго» о расторжении соглашения о взаимной аварийной помощи. Документ прекратит действие в мае в одностороннем порядке.
В украинской компании заявили, что причины такого решения словацкая сторона не объяснила. При этом поставки электроэнергии из Словакии на Украину продолжатся в обычном режиме — ограничения не вводятся.
Ранее Словакия пригрозила Украине отказом в поддержке членства в ЕС из-за нефти. Посол России в республике Сергей Андреев отметил, что словацкое правительство оставляет за собой право принять ответные меры, включая отказ от поддержки евроинтеграции Украины, в случае дальнейшей блокировки поставок российской нефти.
