17 марта, 00:35

Аэропорты Пскова и Краснодара приостановили приём самолётов

В аэропортах Пскова и Краснодара ввели временные ограничения на работу. Ночью 17 марта воздушные гавани приостановили приём и отправку самолётов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве пояснили, что ограничения носят временный характер и связаны с обеспечением безопасности полётов.

«Аэропорты Псков и Краснодар. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», – говорится в официальном сообщении.

Сколько продлятся ограничения, пока не уточняется. Специалисты авиационных служб следят за ситуацией и готовы возобновить работу аэропортов, как только это станет безопасным. Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями расписания рейсов и уточнять информацию у авиакомпаний.

250 дронов сбили за двое суток на подлёте к Москве и на втором рубеже

Ранее Life.ru писал, что в ночь на 17 марта силы ПВО продолжали отражать атаки беспилотников на подлёте к Москве. По данным мэра столицы Сергея Собянина, системы противовоздушной обороны уничтожили уже 26 дронов. На местах падения обломков работают экстренные службы, а военные продолжают контролировать воздушное пространство.

Юния Ларсон
