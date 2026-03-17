Этикетолог призвала не употреблять слова «крайний» и «последний» при входе в очередь

Эксперт по этикету Екатерина Богачёва рассказала, как корректно занимать очередь, чтобы не провоцировать конфликты и не сталкиваться с грубостью. В беседе с Life.ru она объяснила, что привычные для многих фразы «Кто последний?» и «Кто крайний?» могут раздражать окружающих и считаются неудачными с точки зрения речевого этикета.

По словам специалиста, вежливый способ встроиться в очередь начинается с обращения к группе людей.

«Когда мы подходим к очереди, можно использовать универсальную фразу: «Извините, пожалуйста, вы в очереди к терапевту?» Люди поворачиваются к нам, возникает зрительный контакт. После этого можно уточнить: «А за кем я могу занять очередь?» В таком случае человек, который стоит последним, сам откликнется», — объяснила Богачева.

Эксперт отметила, что привычные фразы вроде «Кто последний?» или «Кто крайний?» часто вызывают раздражение у окружающих.

Слово «последний» для многих звучит как суеверная фраза и становится своеобразным триггером. А выражение «кто крайний» и вовсе не совсем корректно с точки зрения языка: крайним может быть тот, кто стоит с краю, тогда как очередь — это просто группа людей. Екатерина Богачёва Эксперт по этикету

Также она не рекомендует указывать на людей пальцем. Гораздо правильнее сначала поздороваться с незнакомыми людьми, а затем вежливо обратиться с просьбой.

«Лучше использовать фразы вроде «Извините» или «Подскажите, пожалуйста». В большинстве случаев этого достаточно, чтобы избежать неловкости и возможных конфликтов», — заключила эксперт.

