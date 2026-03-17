Урезали канцтовары — пора искать работу: HR назвала признаки скорого краха компании

Резкое сокращение расходов, увольнение сильных специалистов и хаос в распределении обязанностей могут сигнализировать о серьёзных проблемах внутри компании. Об этом в беседе с Life.ru рассказала HR-эксперт, карьерный консультант и HRD Open Group Валерия Доманская.

По её словам, сотрудники часто рассчитывают на стабильность и уверенность в завтрашнем дне, однако реальное положение дел в компании может оказаться совсем другим. Эксперт назвала три признака, которые могут указывать на то, что организация переживает кризис.

Первый тревожный сигнал — жёсткая экономия. Доманская пояснила, что на практике она проявляется в отказе обсуждать повышение зарплаты, резком сокращении расходов на канцтовары и исчезновении корпоративных подарков.

Если вы видите, что компания старается экономить буквально на всём, то, скорее всего, речь идёт не о стратегии оптимизации расходов, а о попытке любой ценой удержать бизнес на плаву. Валерия Доманская HR-эксперт

Вторым тревожным признаком может стать увольнение высококвалифицированных сотрудников.

«Именно сильные специалисты составляют основу любой организации. Обычно компании стараются удерживать таких работников. Если же их начинают увольнять одного за другим, это может означать, что бизнес больше не способен платить им прежнюю зарплату или уже не планирует вкладываться в развитие и качество услуг», — объяснила Доманская.

Третий сигнал — проблемы с распределением обязанностей внутри коллектива. По словам специалиста, в компаниях, которые переживают тяжёлый период, часто исчезает чёткое разделение функций между сотрудниками.

«Из-за ухода ключевых специалистов и стремления экономить нагрузка нередко ложится на оставшихся работников. Если вам постоянно добавляют новые обязанности или регулярно перераспределяют функции в коллективе, это может говорить о неблагополучной ситуации внутри компании», — добавила она.

Эксперт подчеркнула, что если сотрудник замечает хотя бы два из этих признаков, стоит задуматься о подстраховке и начать поиск новой работы.

«Очень часто компании не сообщают сотрудникам о возможном банкротстве до последнего момента, надеясь найти выход из ситуации. Поэтому не обязательно ждать официального заявления — иногда разумнее заранее проявить предусмотрительность», — заключила Доманская.

