ОАЭ полностью приостановили авиасообщение из-за угрозы с территории Ирана

Объединённые Арабские Эмираты полностью закрыли своё воздушное пространство из-за угроз со стороны Ирана. Власти страны приняли экстренное решение, чтобы защитить экипажи самолётов и гражданскую инфраструктуру на фоне эскалации региональной напряжённости.

Как сообщили в Главном управлении гражданской авиации ОАЭ, решение о закрытии воздушного пространства стало «исключительной мерой предосторожности», направленной на обеспечение безопасности полётов и охрану территории страны. Министерство обороны Эмиратов уточнило, что это решение является прямым ответом на новую волну атак Ирана.

«Закрытие воздушного пространства обусловлено быстро меняющимися событиями в области региональной безопасности», – пояснили в авиационном управлении.

В ведомстве подчеркнули, что меры временные и направлены на предотвращение угроз для пассажиров, экипажей и объектов критической инфраструктуры.

Ранее Life.ru писал, что работа одного из самых загруженных аэропортов мира временно парализована. Международный аэропорт Дубая приостановил приём и отправку рейсов после инцидента с беспилотником и возгоранием топливного резервуара. Власти подчеркнули, что ограничения были введены для безопасности пассажиров и сотрудников аэропорта.