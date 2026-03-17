Над Ленинградской областью сбили четыре вражеских беспилотника

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении четырёх беспилотников над юго-западными районами региона. Работа противовоздушной обороны продолжается.

В Костроме обезвредили обломки беспилотника у гимназии

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число сбитых за ночь БПЛА у Москвы выросло до 37. Оперативные службы продолжают обследовать районы падения фрагментов дронов. Информация о возможных повреждениях и последствиях уточняется.