Над Ленинградской областью сбили четыре вражеских беспилотника
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении четырёх беспилотников над юго-западными районами региона. Работа противовоздушной обороны продолжается.
«Над юго-западными районами Ленобласти уничтожено 4 БПЛА», — написал он в соцсетях.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число сбитых за ночь БПЛА у Москвы выросло до 37. Оперативные службы продолжают обследовать районы падения фрагментов дронов. Информация о возможных повреждениях и последствиях уточняется.
