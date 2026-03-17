17 марта, 03:35

Три человека пострадали в Брянской области при атаках украинских дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

В посёлке Белая Берёзка Трубчевского района Брянской области украинский беспилотник-камикадзе атаковал движущийся автомобиль. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

В результате пострадали два мирных жителя. Мужчин доставили в больницу, где им оказали необходимую помощь. Автомобиль полностью уничтожен. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Также ранения получила жительница стародубка Стародубского муниципального округа. Она госпитализирована в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь. В городе повреждён жилой дом и автомобиль.

Ранее сообщалось, что пять человек получили ранения при налёте дронов на Корочу в Белгородчине. Четверо из пострадавших — несовершеннолетние. У 18-летнего парня ссадина лица, у одной 16-летней девушки рана руки и ссадины ног, у второй — рана стопы, у ещё двух 16-летних парней ссадины мягких тканей головы и спины.

Артём Гапоненко
