В Госдуме призвали ФАС проверить бизнес на «зарплатный сговор»

В России выявили практику «зарплатных сговоров». Компании из разных отраслей тайно договариваются не повышать зарплаты и не переманивать сотрудников друг у друга. В итоге специалисты оказываются в ловушке: сколько ни ходи по собеседованиям, везде предлагают одни и те же низкие ставки, пишет РБК.

Глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова уже направила обращение в ФАС с просьбой проверить работодателей. Она считает, что тайные соглашения о найме и оплате труда искажают рынок, искусственно сдерживают рост доходов и бьют по карману граждан.

«Нельзя допускать, чтобы вместо честной борьбы за хорошего специалиста компании просто договаривались между собой. Это не конкуренция, а сговор, который бьёт по карману обычных людей», — заявила депутат.

Ранее HR-эксперт усомнился в официальных данных о среднемесячной зарплате в России на уровне в 140 тысяч рублей. По словам Гарри Мурадяна, куда ближе к истине сумма в 78 тысяч. Исключение — квалифицированные слесари, электрики и сварщики, но и они должны обладать высокими компетенциями.