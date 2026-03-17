Группа военнослужащих ремонтного подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ дезертировала сразу после получения государственных наград в Харькове, рассказал журналистам источник в российских силовых структурах. Техники служили в Волчанском районе, а в региональный центр приехали для награждения комбригом Виталием Поповичем. Их объявили в розыск.

«После торжественной церемонии свыше десяти награжденных военнослужащих скрылись в областном центре», — сказал собеседник РИА «Новости».

Ранее СМИ узнали, как более 40 украинских военнослужащих сбежали из учебного центра в Черновцах. Известно, что их готовили к отправке в Сумскую область.