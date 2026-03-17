Число уничтоженных над Ленобластью беспилотников выросло до девяти

Минувшей ночью небо над Ленинградской областью стало зоной работы противовоздушной обороны. Военные отражали атаку вражеских беспилотных летательных аппаратов. По последним данным, количество перехваченных воздушных целей увеличилось до девяти. Ранее сообщалось о меньшем числе нейтрализованных устройств.

Губернатор региона Александр Дрозденко оперативно прокомментировал ситуацию. По словам главы области, пострадавших и разрушений нет.

На данный момент обстановка в районе происшествия остаётся спокойной. Экстренные службы продолжают мониторинг территории, чтобы исключить наличие обломков или скрытых повреждений.

Власти региона призывают жителей сохранять бдительность и доверять только официальным источникам информации. Ситуация находится на постоянном контроле профильных ведомств.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число сбитых за ночь БПЛА у Москвы выросло до 37. Оперативные службы продолжают обследовать районы падения фрагментов дронов. Информация о возможных повреждениях и последствиях уточняется.