«Болезнь стариков» пришла к молодым: Названы пять факторов — провокаторов рака кишечника

В России наблюдается пугающая тенденция: колоректальный рак, который раньше считался болезнью пожилых, всё чаще диагностируют у людей в возрасте 30–40 лет. Онкологические заболевания кишечника вошли в топ-5 самых распространённых недугов в стране наряду с опухолями груди, лёгких, простаты и меланомой.

Специалисты отмечают прямую связь между рационом и состоянием здоровья. Как объяснил SHOT замдиректора центра онкологии им. Блохина Александр Петровский, главными провокаторами выступают лишний вес, дефицит клетчатки и злоупотребление красным мясом, особенно переработанным — сосисками и колбасными изделиями.

Помимо гастрономических привычек, развитию опасных образований способствуют вредные пристрастия. В список факторов риска традиционно входят наследственная предрасположенность, курение, употребление спиртного и низкая физическая активность.

Отдельное внимание медики уделяют другим видам патологий. Например, меланома часто становится следствием чрезмерного увлечения загаром, а риск возникновения опухолей груди может возрастать из-за поздних родов, отказов от кормления или абортов.

Медицинское сообщество призывает россиян не пренебрегать профилактикой. Проверить состояние организма можно бесплатно во время ежегодной диспансеризации. Для этого достаточно записаться на прием к терапевту, чтобы получить необходимые направления. Также по всей стране функционирует более 500 центров амбулаторной помощи,

Ранее Life.ru рассказывал, что российские онкологи освоили метод ТИЛ-терапии — выращивание клеток-киллеров, способных уничтожать рак. Технология заключается в выделении лимфоцитов из опухоли пациента, их размножении в лабораторных условиях и повторном введении в организм. Наибольшую эффективность метод показывает при меланоме: даже на поздних стадиях возможна полная ремиссия.