17 марта, 05:53

Жениха и невесту задержали за уединение до свадьбы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jirapong Manustrong

В малайзийском городе Джохор-Бару молодую пару задержали за уединение без официального брака, что запрещено нормами шариата. Об этом сообщило издание New Straits Times.

Проверку провели сотрудники Департамента по делам ислама. Они пришли ночью в квартиру, где проживали мужчина и женщина, и долго не могли попасть внутрь. Им пришлось стучаться десять минут, прежде чем дверь открыл мужчина. Когда дверь всё же открыли, в помещении обнаружили девушку. При этом никаких документов, подтверждающих регистрацию брака, у них не оказалось.

Позже выяснилось, что жильё арендовали жених и невеста. Они планировали официально оформить отношения после Ураза-байрама. Несмотря на это, действия пары сочли нарушением местных религиозных норм. Теперь им грозит ответственность по закону о шариатских уголовных преступлениях, действующему в штате Джохор.

Жених, невеста и кольца понарошку: Школьников начали женить в загсах
Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш была задержана женщина по подозрению в убийстве собственной дочери. Причиной конфликта стали отношения девушки с мужчиной другой веры. Молодые люди познакомились в соцсетях, после чего между ними начался роман.

Милена Скрипальщикова
