ФБР объявило награду $1 млн за поимку толстого убийцы, скрывающегося 7 лет

Американские власти пообещали крупное вознаграждение за помощь в задержании мужчины, который скрывается после убийства уже несколько лет. Об этом сообщило издание New York Post.

Омар Александр Карденас. Обложка © Х / FBI Los Angeles

Речь идёт об Омаре Александре Карденасе, которого разыскивают за преступление, совершённое в Калифорнии в 2019 году. По версии следствия, он застрелил 47-летнего Джабари Дюма рядом с парикмахерской в Лос-Анджелесе.

После произошедшего подозреваемый исчез и с тех пор не выходил на связь. Правоохранительные органы до сих пор не располагают сведениями о его местонахождении. Недавно фигуранта включили в список десяти самых разыскиваемых преступников ФБР. За информацию, которая поможет его задержать, объявлена награда в размере одного миллиона долларов. В ориентировке отдельно подчёркивается, что при росте 168 сантиметров он весит около 140 килограммов.

