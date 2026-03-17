Застрявшие в Иране российские машины начали вывозить через Армению и Эмираты

Машины и международные заказы россиян, задержанные в Иране после начала операции США и Израиля, начали вывозить через Армению и морской путь ОАЭ. Об этом стало известно Mash.

Согласование маршрутов заняло продолжительное время. Несмотря на сложности, автомобили начали покидать территорию Ирана в конце прошлой недели. Наземный коридор Армении проходит через единственный КПП на севере Ирана — туда трудно доставить авто из‑за активных боевых действий.

Для доставки заказов из-за границы используют морской транспорт. Контейнеры сначала загружают в Эмиратах, затем направляют к северной границе Ирана. На границе с Арменией грузы передают для последующего ввоза в Россию. Такой маршрут позволяет обходить проблемные зоны и ускоряет доставку.

Ранее сообщалось, что с начала обострения ситуации на Ближнем Востоке в Россию через Армению вернулись 196 граждан РФ. Большая часть эвакуированных — сотрудники иранской АЭС «Бушер», которые покинули страну 11 марта.