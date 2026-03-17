Один человек погиб в результате падения обломков ракеты в Абу-Даби

Гражданин Пакистана погиб в результате падения обломков баллистической на территории эмирата Абу-Даби. Об этом сообщили в пресс-службе правительства субъекта.

Её сбили средства ПВО. Какие зафиксированы повреждения, не уточняется.

Ранее СМИ сообщили о серии взрывов в Дубае. Что именно повреждено и есть ли пострадавшие, неизвестно. Хлопкам предшествовала воздушная тревога.