Один человек погиб в результате падения обломков ракеты в Абу-Даби
Гражданин Пакистана погиб в результате падения обломков баллистической на территории эмирата Абу-Даби. Об этом сообщили в пресс-службе правительства субъекта.
Её сбили средства ПВО. Какие зафиксированы повреждения, не уточняется.
Ранее СМИ сообщили о серии взрывов в Дубае. Что именно повреждено и есть ли пострадавшие, неизвестно. Хлопкам предшествовала воздушная тревога.
