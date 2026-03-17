Конституционный суд рассмотрит жалобу водителя на утильсбор в 1,3 млн рублей

В Конституционном суде России зарегистрировали обращение автомобилиста, столкнувшегося с необходимостью заплатить за ввезенную иномарку почти 1,3 миллиона рублей утилизационного сбора вместо положенных, по его мнению, 5200 рублей. Как стало известно газете «Ведомости», жалоба принята к производству.

Согласно материалам дела, ещё в октябре 2023 года мужчина подписал предварительный договор на приобретение Kia Mohave 2020 года выпуска. Транспортное средство проследовало через таможенный пост в Киргизии, после чего попало к владельцу в столице. Оформление электронного паспорта и сертификата безопасности состоялось в феврале 2024-го. Однако уже в марте сотрудники Одинцовской таможни выставили гражданину счёт на уплату сбора в размере более 1,28 млн рублей, хотя изначально он претендовал на льготную ставку как физлицо, ввозящее машину для себя.

Причина разногласий кроется в частых поправках, которые вносило правительство в правила расчёта утильсбора для машин из стран ЕАЭС. Отмечается, что пока автомобиль находился в пути, нормативная база менялась неоднократно. Если пакет документов оформлялся уже после введения новых правил, гражданин автоматически теряет право на понижающий коэффициент и получает расчёт по полной коммерческой ставке.

Адвокат водителя настаивает: договорённость о покупке была достигнута до всех законодательных иноваций, поэтому они не должны ухудшать положение его клиента. В Федеральной таможенной службе в ответ на это, как заявляет издание, парируют, что применение льготного коэффициента не является безусловным. Если выявляются несоответствия критериям ввоза для личного пользования, размер сбора пересчитывается, как в случае с коммерческими партиями.

