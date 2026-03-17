Мощный удар по планете: Землю накроет затяжная магнитная буря в четверг

Сильная магнитная буря обрушится на Землю рано утром в четверг, 19 марта. Прогноз основан на уточнённых данных Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН о недавней вспышке на Солнце, который учёные опублтиковали в телеграм-канале.

Учёные рассчитали модель выброса плазмы после вспышки балла М2.8 — средняя скорость движения облака составляет порядка 670 километров в секунду. Именно оно станет причиной ухудшения геомагнитной обстановки.

«На транзит от Солнца до Земли ему потребуется чуть больше 60 часов. С учётом времени формирования вспышки (примерно 15:00 по московскому времени), приход вещества к планете ожидается 19 марта в диапазоне от четырех до шести утра», — рассказали исследователи.

По прогнозам, геомагнитные возмущения растянутся примерно на десять часов. В моменте наиболее активной фазы они способны достичь отметок G2 или G3, а вот вероятность того, что явление перерастёт в бури более серьёзного уровня, учёные оценивают как крайне низкую — не выше трёх процентов.

В лаборатории добавили, что, хотя скорость плазменного облака и кажется чуть ниже реальной, погрешность уже настолько мала, что не заслуживает споров. На этот раз, как признали астрономы, их модели удалось идеально совпасть с параметрами выброса.

Ранее Life.ru рассказывал, что причиной страданий является огромная дыра на Солнце. Она привела к активному появлению магнитных бурь. Образование отличается не только исполинским размером, но и формой, напоминающей гигантский разлом. Это происходит уже не меньше месяца.