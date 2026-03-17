Росздравнадзор опроверг информацию о перебоях с поставками «Зифлукорта» в РФ

Росздравнадзор заявил, что перебоев с поставками препарата «Зифлукорт» (Флудрокортизон) в аптеки России не наблюдается. Запасов хватит для пациентов, включая льготные категории. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время большое количество препарата находится в оптовых фармацевтических организациях (аптечных складах), и в ближайшее время начнется его развоз по аптекам», — говорится в сообщении.

За первые два месяца 2026 года в гражданский оборот поступило более 49 тыс. упаковок «Зифлукорта», что соответствует объёму всего 2025 года. На складах остаётся свыше 73 тыс. упаковок. Препарат жизненно необходим пациентам с дисфункцией надпочечников и отпускается только по рецепту врача. Льготным категориям граждан средство предоставляется бесплатно.

Росздравнадзор призвал граждан при возникновении проблем с обеспечением обращаться на горячую линию ведомства для оперативного решения вопроса. Сейчас активный развоз лекарственного средства по аптекам продолжается, перебоев с доступностью не ожидается.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские онкологи освоили метод ТИЛ-терапии — выращивание клеток-киллеров, способных уничтожать рак. Технология заключается в выделении лимфоцитов из опухоли пациента, их размножении в лабораторных условиях и повторном введении в организм. Наибольшую эффективность метод показывает при меланоме: даже на поздних стадиях возможна полная ремиссия.