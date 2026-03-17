17 марта, 07:59

Пользователи WhatsApp* столкнулись с массовыми «фантомными» звонками по ночам

WhatsApp*. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kurgenc

Российские пользователи WhatsApp* начали получать ночные фантомные звонки — телефон звонит и вибрирует десятки раз подряд, из-за чего многие отключают гаджеты или удаляют приложение. Об этом стало известно Mash.

Ночные звонки начинаются примерно в 22:00. Сначала телефон издаёт рингтон и вибрирует, но звонок сразу обрывается, после чего повторяется снова. Иногда количество вызовов за ночь превышает 100. Поток навязчивых сигналов перегружает телефоны, вызывая перегрев и сбои. Специалисты связывают проблему с задержками интернет-соединения и рассинхроном на фоне блокировок WhatsApp* в России.

В результате звонки накапливаются и прилетают пачкой, создавая постоянный дискомфорт для пользователей. Из-за этого некоторые пользователи стали выключать телефон перед сном, а кто-то просто удаляет приложение, потому что просто не могут остановить бесконечные звонки.

В Москве накрыли логово мошенников с SIM-боксами для обзвона россиян с «подменных» номеров
Ранее сообщалось о новой схеме мошенничества с «обратным звонком». Жертве приходит сообщение о якобы взломанном аккаунте на «Госуслугах» с просьбой срочно перезвонить по указанному номеру. При обратном звонке абонент попадает в поддельный колл-центр «службы поддержки», где его пытаются убедить продиктовать данные банковской карты или код из смс.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

* Соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Милена Скрипальщикова
