Российские пользователи WhatsApp* начали получать ночные фантомные звонки — телефон звонит и вибрирует десятки раз подряд, из-за чего многие отключают гаджеты или удаляют приложение. Об этом стало известно Mash.

Пользователи WhatsApp* столкнулись с массовыми «фантомными» звонками по ночам. Фото © Telegram / Mash

Ночные звонки начинаются примерно в 22:00. Сначала телефон издаёт рингтон и вибрирует, но звонок сразу обрывается, после чего повторяется снова. Иногда количество вызовов за ночь превышает 100. Поток навязчивых сигналов перегружает телефоны, вызывая перегрев и сбои. Специалисты связывают проблему с задержками интернет-соединения и рассинхроном на фоне блокировок WhatsApp* в России.

В результате звонки накапливаются и прилетают пачкой, создавая постоянный дискомфорт для пользователей. Из-за этого некоторые пользователи стали выключать телефон перед сном, а кто-то просто удаляет приложение, потому что просто не могут остановить бесконечные звонки.

Ранее сообщалось о новой схеме мошенничества с «обратным звонком». Жертве приходит сообщение о якобы взломанном аккаунте на «Госуслугах» с просьбой срочно перезвонить по указанному номеру. При обратном звонке абонент попадает в поддельный колл-центр «службы поддержки», где его пытаются убедить продиктовать данные банковской карты или код из смс.

