Росавиация предупредила о корректировках расписания в аэропорту Калининграда

В аэропорту Калининграда «Храброво» возможны корректировки рейсов из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в некоторых районах Ленинградской области. Об этом сообщили в Росавиации.

«В этой связи в аэропорту «Храброво» возможны корректировки в расписании рейсов», — говорится в сообщении.

Ограничения в Ленобласти повлияли на доступность воздушных трасс, используемых для полётов в Калининград и обратно. В ведомстве подчеркнули, что пассажирам рекомендуется заранее уточнять информацию о расписании и возможных изменениях рейсов.

Ранее сообщалось, что Объединённые Арабские Эмираты полностью закрыли воздушное пространство из-за угроз со стороны Ирана. Решение приняли для защиты экипажей самолётов и гражданской инфраструктуры на фоне обострения ситуации в регионе.