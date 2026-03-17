Фарид Мухаметшин уходит с поста спикера Госсовета Татарстана спустя 28 лет

Фарид Мухаметшин досрочно покинул пост председателя Государственного совета Татарстана. Выступая на заседании, он назвал решение обдуманным и взвешанным, отметив, что в политике важна преемственность. К слову, Мухаметшин был спикером с 27 мая 1998 года — почти 28 лет.

«В моей жизни наступает новый этап, но я не прощаюсь с общественной деятельностью», — сказал политик.

Фариду Мухаметшину 78 лет. Политическую карьеру он начал в начале 1970-х, и за годы успел поработать зампредседателя исполкома Альметьевского городского Совета народных депутатов, секретарём горкома и премьер-министром республики.

