17 марта, 08:10

Фарид Мухаметшин уходит с поста спикера Госсовета Татарстана спустя 28 лет

Фарид Мухаметшин. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Фарид Мухаметшин досрочно покинул пост председателя Государственного совета Татарстана. Выступая на заседании, он назвал решение обдуманным и взвешанным, отметив, что в политике важна преемственность. К слову, Мухаметшин был спикером с 27 мая 1998 года — почти 28 лет.

«В моей жизни наступает новый этап, но я не прощаюсь с общественной деятельностью», — сказал политик.

Фариду Мухаметшину 78 лет. Политическую карьеру он начал в начале 1970-х, и за годы успел поработать зампредседателя исполкома Альметьевского городского Совета народных депутатов, секретарём горкома и премьер-министром республики.

Гендиректора «Черноголовки» отправили в отставку за рекордный провал продаж
Ранее СМИ узнали о судьбе бывшего губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. После исчезновения из медийного поля экс-чиновник создал в Мокве консалтинговую компанию. Она предоставляет услуги в области права, налогового и коммерческого конультирования.

Матвей Константинов
